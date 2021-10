LeBron James, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi : qui en vend le plus ?

Trois des plus grandes personnalités sportives de l’histoire. Deux, ils jouent au foot, l’autre, un emblème de la NBA. Qui vend le plus de t-shirts ?

Que LeBron James, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont trois des athlètes les plus influents d’aujourd’hui. Tous les garçons qui jouent au basket et au football rêvent d’avoir leurs mouvements à l’intérieur d’un terrain de jeu et c’est pourquoi ils demandent généralement à leurs parents d’acheter leurs maillots de match, afin qu’ils puissent être eux à chacun de leurs entraînements. Maintenant, qui est celui qui a vendu le plus de T-shirts la dernière fois ?

Quant à LeBron James, ce jeudi il a été confirmé qu’il est le joueur qui vend le plus de maillots en NBA, au-dessus de Luka Doncic, qui est appelé à être l’héritier de la couronne, est deuxième, tandis que Kevin Durant et Stephen Curry ils sont situés respectivement en troisième et quatrième position.

Au-delà du joueur en question, que bien qu’il n’y ait eu aucun résultat en chiffres de ventes mais on estime qu’il s’agit d’un chiffre proche de 50% du total avec les 23 des Lakers, la NBA a également fait un bilan global.

Sans surprise, aucune autre franchise n’a vendu plus de vêtements que les Lakers de Los Angeles. Pendant ce temps, à la deuxième place, les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors complètent le podium.

Dans le football, l’équation est différente puisqu’il n’y a pas un seul endroit où sont vendus tous les maillots des joueurs, comme le NBA Store, donc la répartition est basée sur les ventes réalisées par chaque club en particulier.

A Barcelone, par exemple, entre 60 et 70 % des maillots que le Barça vend portent le nom de Leo Messi. L’absence de joueurs importants signifie que les plus petits veulent juste être comme le Rosario sur un terrain de jeu. A tel point que son chiffre fait qu’il a battu tous les records de ventes depuis son arrivée au PSG.

Cristiano Ronaldo, enfin, est une machine à faire des revenus. On vient d’annoncer qu’il signerait avec la Juventus, en quelques heures il a vendu plus d’un million de chemises avec le 7 sur le dos.

Par conséquent, au cours des trois années qu’il a passées au sein de l’entité turinoise, l’attaquant portugais a déjà vendu plus de 3 millions de maillots, dans toutes leurs tailles et modèles. A Manchester United, 8 maillots vendus sur 10 demandent qu’ils soient estampillés à son nom.