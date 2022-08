Leandro Paredes quitte le PSG

Alors que l’affaire Pogba comprend un volet maraboutage, Romain Molina a raconté que le père d’un joueur très connu n’avait pas hésité à sacrifier de jeunes enfants pour servir la carrière de son fils.

C’est une affaire qui est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Le célèbre international français Paul Pogba serait victime de chantage de la part de son frère Mathias, mais également d’amis d’enfance.

Ces derniers lui auraient réclamé plusieurs millions d’euros pour «service rendu», considérant qu’il lui avait offert une discrète protection ces dernières années.

Nos confrères de Franceinfo ont même révélé que le joueur avait été menacé avec une arme, contraint de remettre 100.000 euros et de signer un papier en s’engageant à payer le reste de la somme.

Des révélations qui font énormément réagir sur la planète football. Et pour certains, à l’instar du journaliste Romain Molina, cette affaire n’est malheureusement que la partie émergée de l’iceberg et de nombreux autres cas de pressions et de chantages existeraient dans le milieu.

Dans une vidéo publiée sur son compte Youtube, Romain Molina a par ailleurs assuré que les conflits familiaux sont légion dans le football français, citant ainsi les cas de Kurt Zouma, Ferland Mendy ou Hatem Ben Arfa. Mais à l’en croire, cela est bien peu de choses comparé à d’autres affaires bien plus sombre.

Alors que Mathias Pogba accuse son frère d’avoir recours à des marabouts et voulu jeter un sort à Kylian Mbappé, Romain Molina a ainsi évoqué une terrible histoire de sorcellerie.

«La criminalité de ce sport est un délire. On me parle d’affaire Pogba, de rackets… C’est peanuts. C’est un épiphénomène dans un monde que les gens ne veulent pas voir», a-t-il prévenu.

En ajoutant : «Tu as un joueur très connu dont le père a fait sacrifier des gamins pour ‘aider’ à la réussite de son fils. Il n’a jamais été poursuivi. Quand je dis que c’est gore, c’est gore. Et ce que je dis, c’est peut-être 20 ou 30% de ce qui se passe réellement.», a conclu le journaliste.