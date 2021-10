Le week-end Wanda-Icardi : des vidéos, des sorties séparées et un indice pour Mauro ?

Pendant que le PSG jouait le classique et que le footballeur était sur le banc, la femme d’affaires se promenait dans Paris. Ce lundi, un nouveau chapitre.

Le roman Wanda-Icardi continue d’ajouter des chapitres. Après que Mauro a publié une image dormant avec Wanda – qu’il a ensuite supprimée – c’est la femme d’affaires argentine qui a utilisé ses réseaux sociaux pour lancer des indices ?

Et c’est que lors de la classique française entre le PSG et l’Olympique de Marseille, une rencontre au cours de laquelle l’attaquant s’est rendu sur le banc des remplaçants, Wanda était loin des terrains et du football.

Bien au contraire : se promener dans Paris avec des amis et poser, sensuelle et souriante, pour la caméra avec la chanson «Tiroteo» de Marc Seguí, Rauw Alejandro et Pol Granch en arrière-plan, plus précisément avec un fragment de ce thème qu’est-ce que c’est un indice pour Mauro ?

La vidéo, qui a été publiée par l’Argentine juste au moment où se jouait le match de Ligue 1, contient la partie de la chanson qui dit «t’oublier ne sera pas une tâche simple».

Pourtant, après cela, c’est Icardi lui-même qui a confirmé la réconciliation ? «Petit-déjeuner avec amour», a écrit Mauro à côté d’une image dans laquelle la main de Wanda est vue sur la sienne à côté d’un compagnon.

Pour le moment, elle n’a fait aucune déclaration à ce sujet et n’a rien partagé de ce que son mari a publié, qui était très actif sur les réseaux sociaux pour montrer son amour. Comment le roman va-t-il continuer ?