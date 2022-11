Le voyage de Mbappé et Achraf à Séville avec Ramos (photos)

Le pilote anglais de Formule 1 a été nommé «citoyen d’honneur» en juin et a toujours témoigné d’une grande affection pour le pays sud-américain.

Lewis Hamilton est déjà citoyen d’honneur du Brésil. Le pilote de Formule 1 anglais a reçu un diplôme dans un acte qui a eu lieu dans la capitale, Brasilia, et auquel le pilote a assisté vêtu d’un costume bleu. «Je sens que je suis des vôtres», a déclaré l’automobiliste lors de son discours à la Chambre des députés.

Le principal déclencheur de cette décoration a eu pour point de départ la remise du trophée du Grand Prix du Brésil en 2021. Hamilton, qui avec cette victoire s’approchait de ce qui aurait pu être son huitième titre de champion du monde, est monté sur le podium soutenu par un drapeau brésilien imitant Ayrton. Séné.

Le député André Figueiredo a soulevé la proposition à la suite du moment d’émotion et, le 9 juin, la Chambre des députés a approuvé la concession. Lors de la remise du titre, Figueiredo a été l’un des politiciens les plus actifs sur ses réseaux sociaux, partageant des images et des vidéos de l’acte.

«Honnêtement, c’est un grand honneur pour moi d’être ici, de recevoir et d’accepter cette citoyenneté. J’aime le Brésil. J’ai toujours aimé le Brésil», a-t-il souligné avant de se souvenir de son idole.

«Je veux dédier cet honneur à Ayrton Senna. A sa famille, ses amis et ses fans. Quand j’avais cinq ans, j’ai vu Ayrton courir pour la première fois et c’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais être champion du monde comme lui», a-t-il ajouté dans des déclarations recueillies par Car and driver.

Une relation avec ses plus et ses moins

Bien qu’il soit désormais reconnu comme un citoyen brésilien à part entière, les relations entre Hamilton et le public brésilien n’ont pas toujours été les meilleures.

S’il est vrai qu’après ses victoires en 2016, 2018 et 2021, son acceptation et sa popularité sont allées «crescendo», sa rivalité avec Massa au début de sa carrière lui a causé quelques frictions avec les fans.

En effet, en 2008, le Britannique a arraché le titre à son désormais compatriote dans un dernier tour fatidique au cours duquel il a dépassé Glock alors que toute la boîte de Massa célébrait déjà le championnat. Un ensemble de carrière qui lui a valu d’être détesté par les fans pendant quelques années.