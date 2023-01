Le visage ridicule de Cristiano Ronaldo après le but de Lionel Messi (vidéo)

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont joué dans un duel irremplaçable, inoubliable et qui aurait pu avoir son dernier chapitre aujourd’hui. Durant ce match, La Pulga a ouvert le score et cela n’a certainement pas plu le portugais.

36 matchs en face à face : 11 victoires pour Cristiano Ronaldo , 16 pour Lionel Messi et 9 nuls. Pendant 11 ans, ils se sont rencontrés en finales, matches décisifs et marquant le destin du Real Madrid et du FC Barcelone.

Cristiano, 38 ans à Al Nassr et Messi, 35 ans au Paris Saint Germain, se sont affrontés en amical en Arabie Saoudite. Le Portugais et l’Argentin se sont retrouvés sur un terrain de football et lors d’un match amical très regardé.

Ce que Cristiano n’a jamais pensé, c’est qu’après deux minutes, il allait voir comment Lionel Messi ouvrait le score. Neymar a envoyé une passe précise, Messi s’est échappé de la défense et a marqué suite à un mauvais départ du gardien rival. Cristiano, en effet, s’est indigné d’avoir laissé Lionel Messi seul. L’Argentin a étreint ses coéquipiers, tandis que Cristiano marchait pour s’écarter et pensait à ce que ses coéquipiers avaient fait.