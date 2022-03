Le vestiaire du PSG est cassé : les deux groupes qui se font face

Le Paris Saint Germain s’enfonce de plus en plus. L’équipe de France a été battue par Monaco et maintenant la souffrance interne du vestiaire dirigé par Mauricio Pochettino est sortie. L’entraîneur argentin est prisonnier d’une division infranchissable que possède le vestiaire du PSG.

Comme le révèle RMC Sports, le partage du vestiaire se fait entre les Sud-Américains et les footballeurs qui sont Français. La relation entre les deux serait nulle, inexistante.

«Quand un joueur commet une faute sur Neymar, il y a cinq joueurs qui vont se plaindre à l’arbitre. Il n’en va pas de même avec Achraf», indique RMC Sport.

Le milieu français assure aussi : «L’exemple c’est Achraf. Sa relation avec les Sud-Américains est inexistante et le Marocain s’inquiète de l’altruisme de certains joueurs concernant leur comportement dans le vestiaire.»

La vérité est que des temps de changement arrivent au Paris Saint Germain car l’émir du Qatar a demandé à Neymar de quitter le projet sportif et le club n’a pas non plus pu retenir Kylian Mbappé , qui aurait tous signé avec le Real Madrid.

Le PSG doit encore liquider la Ligue1 mais l’incertitude sur l’avenir du projet affecte directement les performances du football et il devra défendre son leadership.