Le verdict final tombe : «Zinedine Zidane sera l’entraîneur de…»

Le défenseur Gerard Piqué, joueur du FC Barcelone âgé de 35 ans et champion avec l’Espagne de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2012, a annoncé jeudi par surprise sa retraite de footballeur.

«Culers, c’est Gerard. Cela fait plusieurs mois, semaines que beaucoup de gens parlent de moi. Jusqu’à présent, je n’ai rien dit. Mais maintenant je veux être celui qui parle de moi. Comme beaucoup d’entre vous, je supporte le Barça depuis toujours. Quand j’étais petit, je ne voulais pas être footballeur, je voulais être joueur du Barça.

Dernièrement, j’ai beaucoup pensé à ce petit garçon. À ce qu’aurait pensé ce Gerard si on lui avait dit qu’il réaliserait tous ses rêves. Qu’il serait en équipe première du Barça, qu’il gagnerait tous les titres possibles, qu’il serait champion d’Europe et du monde, qu’il jouerait aux côtés des meilleurs joueurs de l’histoire, qu’il serait capitaine, qu’il referait des amis pour toujours.

Ça fait 25 ans que je suis arrivé au Barça. Je suis parti, je suis revenu. Le football m’a tout donné. Le Barça m’a tout donné. Vous, Culers, m’avez tout donné», a-t-il déclaré, avant d’annoncer sa retraite.

«Maintenant que tous ces rêves se sont réalisés, je veux vous dire que j’ai décidé que le moment de boucler la boucle est arrivé. J’ai toujours dit qu’il n’y aurait pas d’autres équipes après le Barça. Et ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera mon dernier match au Camp Nou.

Je deviendrai un Culer en plus. Je supporterai l’équipe, je transmettrai l’amour du Barça à mes enfants comme l’a fait ma famille avec moi. Et vous me connaissez. Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au Camp Nou. Visca Barça. Toujours.»