Le vélo que Lionel Messi a qui sort plus qu’une voiture de super luxe

Ander Herrera a avoué dans une interview à ‘Futbolemotion’ comment était le régime alimentaire du club français les jours de match et le sien.

Il est clair que le monde du sport est très exigeant, et c’est pourquoi de nombreuses grandes stars utilisent différentes méthodes pour se préparer aux compétitions pertinentes, en effectuant une série d’exercices pour renforcer les muscles et éviter les blessures et avec une alimentation saine qui fournit les nutriments nécessaires pour résister au vent et à la marée.

Dans le football, il existe d’excellents exemples de ce que signifie rester en forme, comme Cristiano Ronaldo. Mais, il y a aussi plus de footballeurs qui suivent leur régime, comme Leo Messi, Mbappé et le reste des joueurs du Paris Saint-Germain, qui ont une formule secrète qui leur donne une grande énergie.

Une secousse d’avant-match

Le Paris Saint-Germain, c’est l’équipe qui est, en dehors de ses joueurs, pour sa formule secrète, un shake qu’ils boivent avant de jouer leurs matchs.

Une recette dont Ander Herrera a parlé dans une interview avec ‘Futbolemotion’, expliquant à quoi ressemble leur régime alimentaire et le régime qu’ils suivent pendant les jours de match.

Le milieu de terrain a commencé par expliquer qu’il ne prend généralement pas de petit-déjeuner avant les matchs, car trois repas par jour lui semblent beaucoup, c’est-à-dire qu’ils doivent manger des pâtes avec du poulet, des légumes et des bananes. Mais, à cela, ajoutez des betteraves.

«Ils nous donnent un shake de betterave que les gens dégoûtent beaucoup, je m’en fiche, et je pense que les betteraves sont la seule chose scientifiquement prouvée pour améliorer les performances», a- t-il avoué.

Un aliment qui a sa couleur comme un fait curieux. Herrera lui-même a admis que «c’est un smoothie tellement rouge et, par curiosité, après le match, vous urinez d’une couleur forte, comme si c’était du sang. La première fois, j’ai dit:» Je saigne. «Mais ensuite, vous vous souvenez de cela. vous avez pris des betteraves.