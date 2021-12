Le triste message de Messi à Agüero

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Lionel Messi a envoyé un message de courage à son coéquipier de l’équipe nationale Kun Agüero qui a pris officiellement sa retraite ce mercredi 15 novembre.

«Presque toute une carrière ensemble Kun… Nous avons vécu de très beaux moments et d’autres qui ne l’étaient pas tant ils nous ont tous fait unir de plus en plus et être plus amis. Nous continueront à vivre en dehors du terrain…», a écrit Messi.