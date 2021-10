Le transfert de 500 millions d’euros du PSG qui bat le contrat de Lionel Messi au PSG

Barcelone a du mal à se séparer de l’actuel manager et ancien joueur Ronald Koeman malgré les mauvais résultats du club en raison de son indemnité de départ.

Le manager du FC Barcelone Ronald Koeman vit sur du temps emprunté en tant que manager du club, un temps emprunté par le club étant handicapé financièrement.

Les résultats ont été médiocres pour le club récemment et ont vraiment du mal après le départ de leur plus grand joueur, Lionel Messi. L’ambiance au club est suffisante pour faire limoger Koeman, mais la situation financière du club rend les choses un peu difficiles.

Si Barcelone limoge Koeman, il recevra 12 millions d’euros et un nouveau manager en raison du plafond salarial de Barcelone ne recevra pas plus de 4 millions d’euros par saison.

Combien Barcelone paiera Ronald Koeman s’il est limogé

Selon El País, l’équipe de Culé devrait payer au coach quelque 12 millions d’euros pour rompre son contrat. Selon ESport3 via Diario AS, il existe une clause dans le contrat de Koeman qui stipule que Barcelone doit lui payer 6 millions d’euros si son contrat n’est pas prolongé au-delà de deux ans.

Selon le même rapport, la clause est une sorte de remboursement sur le dos de Koeman devant payer l’association néerlandaise de football (KNVB) sur ses propres deniers pour activer sa libération avant de prendre le relais au Barca en août de l’année dernière.

Le record de Ronald Koeman à Barcelone

Ronald Koeman a été nommé manager du FC Barcelone le 19 août 2020 après le limogeage de Quique Setien en raison de la fin de la saison de Barcelone par une défaite 8-2 contre le Bayern Munich.

Koeman a jusqu’à présent mené Barcelone à 62 matchs, il en a remporté 38, fait 11 nuls et perdu 13. Il a remporté la Copa Del Rey la saison dernière, un trophée qu’il a également remporté pour Barcelone en tant que joueur en 1990.

Qu’a dit le président de Barcelone à propos de Koeman ?

Ronald Koeman continuera d’être le manager du Barça. Le président de Barcelone, Joan Laporta, a exprimé son soutien au manager en difficulté et a déclaré qu’il méritait le respect dans les moments difficiles.

«Il mérite la confiance. Lorsque les joueurs blessés reviendront, nous aurons plus de marge. Koeman est un Cule et un point de référence pour Barcelone, j’ai parlé avec lui et j’ai tiré mes conclusions. J’apprécie vraiment qu’il ait décidé d’entraîner le club à une période de difficulté institutionnelle et sportive maximale. Il aurait pu avoir ses moments de découragement, mais il a repris ses esprits et maintenant que les blessés reviennent, il mérite cette confiance. Nous avons parlé, ce n’est pas vrai que nous avons une relation froide. C’est une relation bonne et sincère. C’est une bonne personne et je pense qu’il pense la même chose de moi. Nous essayons tous de l’améliorer.»