Le top 10 des footballeurs qui gagnent le plus au monde : Leo Messi n’est plus le premier

Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, a révélé comment s’était passé le jour où son petit-fils a rencontré Lionel Messi et a fait rire tout le monde avec la réaction du petit «Cristianinho».

En janvier 2015, en avant-première de la remise du Ballon d’Or au meilleur footballeur de l’année 2014 que Cristiano Ronaldo a remporté, il y a eu une rencontre particulière entre le crack portugais et l’Argentin Lionel Messi, puisque le petit fils de l’époque joueur de football du Real Madrid a réalisé le rêve de rencontrer l’une de ses idoles, curieusement qui a été pendant de nombreuses années le grand rival de celui qui est né à Madère.

Cristiano était avec sa mère, Dolores Aveiro, et le petit «Cristianinho» lorsque Messi est apparu avec sa femme, Antonela Roccuzzo, et le petit a été surpris et s’est rapidement approché pour serrer la main de la star de Rosario, abasourdi comme tout le monde à travers lui.

Et ce mardi, la mère de CR7 a raconté les détails de cette rencontre et a fait rire tout le monde avec l’événement particulier qu’a eu Cristiano Jr. dès qu’il a vu Leo.

«J’étais avec Cristianiho et je lui ai dit : «Cristianinho, regarde Messi » et il a dit : «Ce n’est pas Messi. Il est tout petit. «Et il s’est levé. C’était amusant», a déclaré Dolores Aveiro en dialogue avec la chaîne officielle du Sporting Lisboa.

En riant, lorsqu’on lui a demandé si son petit-fils était plus grand que Messi, Aveiro a plaisanté et a répondu «Ça l’est, ça l’est. Oui monsieur.» Et puis il a mis de côté la rivalité qui existait depuis des années entre son fils et la star argentine en assurant que «Messi est une bonne personne. Une très bonne personne. C’était drôle que Cristianinho dise» est-ce Messi ? Il est si petit !»