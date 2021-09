Le testament du prince Philip sera tenu secret pendant 90 ans : c’est la raison

Après avoir été hué et perdu aux Emmy Awards, Meghan et Harry sont apparus sur la couverture d’un magazine convoité comme les membres de la famille royale les plus influents de cette époque, la duchesse de Sussex a fait sensation pour leurs bijoux spectaculaires et spéciaux, qui lui faisaient un clin d’œil. Défunte belle-mère, la princesse Diana.

Meghan et Harry sont apparus sur la couverture du magazine ‘Time’ faisant sensation, la duchesse de Sussex est apparue vêtue d’un pantalon plissé blanc et d’une chemise du même ton, un look assez élégant et simple à la fois.

Cependant, la plupart tenue vestimentaire particulière Meghan mensonges avec les bijoux de choix pour la grande occasion, ce qui était un clin d’œil à Lady Di.

La duchesse de Sussex a opté pour une bague rose diamant personnalisée, un bracelet tennis en or Jennifer Meyer, une bague de fiançailles trilogie, un bracelet love cartier et les bagues pinky diamant shiffon.

La bague signature Shiffon a un message puissant caché derrière elle, car elle symbolise l’union entre deux femmes à travers une promesse pinky.

En plus de cela, l’épouse du prince Harry portait un accessoire en guise de clin d’œil à sa défunte belle-mère. Il s’agit de la célèbre montre Tank Française Cartier, une pièce de 18 carats qui faisait autrefois partie de la boîte à bijoux de la princesse Diana .

Cet accessoire est censé avoir fait partie de la boîte à bijoux de Lady Di. La princesse Diana a été capturée à plusieurs reprises portant la célèbre montre.

Après la mort de la princesse de Galles, le prince Harry s’est retrouvé avec la bague en saphir et William avec la montre convoitée.

Mais tout indique que les frères ont fait un échange, puisque la bague en saphir est devenue la propriété de William et la montre du duc de Sussex, qui la donnerait à sa femme.