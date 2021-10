Le terrifiant hommage de Kylian Mbappé à Eddie Murphy avec son costume d’Halloween

Les salaires des footballeurs sont devenus le sujet médiatique de ces derniers mois. Salaires exorbitants, réductions de salaire et transferts de millionnaires. Voici tout sur les joueurs les mieux payés au monde.

Lionel Messi était le footballeur le mieux payé au monde lors de la saison 2020-2021. L’Argentin, qui a quitté Barcelone et rejoint le PSG, a gagné un total de 130 millions de dollars US au cours de sa dernière année au club catalan.

Ce chiffre fait de lui le footballeur le mieux payé au monde, avec un salaire de pas moins de 97 millions de dollars US grâce à ses performances sur le terrain, auquel s’ajoutent 33 millions de dollars US provenant de contrats de sponsoring et de publicité.

Bien que le montant du contrat entre le PSG et Messi n’ait pas encore été confirmé, on estime que le joueur de l’équipe nationale argentine touchera un salaire d’environ 75 millions de dollars par an au cours de la saison qui débutera en août, sans compter les éventuels bonus. et les paiements pour les droits des joueurs, tels que la vente de maillots.

Cristiano Ronaldo, se classe deuxième sur l’échelle des joueurs les mieux payés, avec un revenu total de 120 millions de dollars, dont 50 millions de dollars proviennent de parrainages. Le Portugais est arrivé à Manchester et se prépare pour ses débuts lors du prochain match des Diables Rouges.



En troisième position se trouve Neymar, qui reçoit environ 95 millions de dollars, dont 76 millions de dollars pour travailler sa magie sur le terrain, ce qui est le deuxième salaire le plus élevé au monde si l’on exclut les revenus publicitaires.

Mais ils ne sont pas les seuls à gagner des millions de dollars, même si le chiffre chute de la quatrième place, où se trouve Kylian Mbappé, qui avait un revenu de 40 millions de dollars la saison dernière.