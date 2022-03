Le tendre message que Sergio Ramos a dédié à son fils Alejandro (photos)

L’Algérie reçoit mardi 29 mars, le Cameroun en match retour des barrages du mondial Qatar 2022. A moins de 24h de ce choc, le champion du monde français, Kylian Mbappé est invité à se prononcer.

Kylian Mbappé n’a pas renié ses origines algériennes et camerounaises. En conférence de presse, le N°10 des Bleus assure supporter les deux équipes.

«Le Cameroun et l’Algérie, c’est une partie de moi. Je les supporte les deux. Ma nationalité est Française mais mes origines sont algériennes et camerounaises. Je ne peux pas renier mes origines et je suis très content», a déclaré le parisien.

L’attaquant passé par Monaco a des origines camerounaises grâce à son père et celles algériennes grâce à sa mère. Avant d’opter pour l’équipe de France, Kylian Mbappé avait été scruté pour dans la Tanière.