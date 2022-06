Le tatouage de Thibaut Courtois a déclenché la colère des fans de Liverpool

Ce lundi 27 juin, Linda a réglé ses comptes avec le rappeur Kaaris dans sa story Snapchat. Les révélations de la mère de sa fille ont choqué les internautes.

Entre Kaaris et son ex-compagne, c’est la guerre. Le 17 juin dernier, Linda a décidé de briser le silence. Sur Snapchat, la mère de sa fille a partagé un long message afin d’expliquer sa vérité.

«C’est triste de voir qu’après tant de mois et tant de patience de ma part, et suite à une énième manipulation, je me vois obligée aujourd’hui de défendre mes droits et mon honneur. Il s’est passé énormément de choses si vous saviez.

J’ai préservé les intérêts et la carrière de quelqu’un qui n’a jamais eu le moindre respect pour la mère de sa fille malgré presque 14 ans passés avec lui. J’ai été forcée de garder le silence à cause de l’entourage, les menaces, la pression familiale», a-t-elle ainsi déclaré.

Puis, Linda avait ajouté : «Je n’ai plus peur, mais plus du tout. Aujourd’hui, c’est fini. Je vais faire ce que j’aurais dû faire il y a bien longtemps. Contrairement à d’autres, tu ne m’as pas trouvée sur le trottoir ou en show case. N’oublie jamais ça.»

Le rappeur Kaaris est en couple avec Linda depuis près de 14 ans. Ensemble, ils ont eu une adorable petite fille prénommée Okou Brooklyn Amra.