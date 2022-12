Le talisman que Messi portait à la cheville lors de la finale de la Coupe du monde

Après que Lionel Messi ait atteint l’objectif de gagner une Coupe du monde, Antonela Roccuzzo ne cesse de montrer son amour inconditionnel sur et en dehors du terrain. Par conséquent, chaque chose qu’il publie sur son compte Instagram, le commentaire de sa femme apparaîtra toujours.

Quelques heures après que l’équipe nationale argentine, dirigée par Lionel Messi, soit devenue championne du monde, les familles des joueurs ont été les premières à quitter le Qatar pour éviter qu’ils n’aient des problèmes à quitter le pays. Et Antonela n’allait pas faire exception.

Le casting mené par Lionel Andrés Messi est arrivé en Argentine ce mardi vers quatre heures du matin. Après avoir fait la fête avec les siens, le joueur du PSG a partagé une photo sur son Instagram où on le voit se détendre avec la Coupe du monde et Antonela Roccuzzo s’est empressée de commenter avec un «GOOD MORNING MY LOVE» romantique et quelques cœurs.

Il s’est avéré que Leo Messi et l’équipe ont pu célébrer avec leur peuple pendant un moment, où ils ont même joué une Coupe du monde géante qui était dans une grue.

Après les festivités, les joueurs ont décidé de se reposer un peu car après midi ils feront à nouveau la fête dans un lieu emblématique de la capitale.

Pour le moment, on ne sait pas quand le natif de Rosario rencontrera Antonela Roccuzzo , qui avec ses enfants sont déjà à Rosario pour passer les vacances avec leurs familles.

Reconnaissance d’Antonela Roccuzzo

Bien que la Coupe du monde ait été remportée par Lionel Messi avec ses coéquipiers, Antonela Roccuzzo a reçu plusieurs applaudissements et compliments, pour être la femme qui a toujours mis au banc le numéro 30 du PSG et pour avoir été à chacune des étapes qu’elle a franchies dans sa carrière.

De nombreuses personnes célèbres, principalement des Argentins, ont fait écho à la photo d’Antonela avec la Coupe du monde et en ont profité pour leur adresser leurs remerciements pour avoir toujours été à égalité avec le numéro 10 argentin.