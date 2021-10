Le sens du message de Wanda avec lequel elle a découvert l’infidélité de Mauro Icardi

Les médias argentins ont partagé un message qui a déclenché toutes les alarmes dans leur relation, confirmant elle-même plus tard sa séparation d’avec l’attaquant.

En plein «choc» des réseaux sociaux en raison de la possible rupture entre Mauro Icardi et Wanda Nara, les inconnues restent nombreuses sur ce qui s’est passé samedi dernier avec un «unfollow» de l’Argentine au footballeur et l’apparition d’une troisième personne comme possible raison du message du représentant des médias de l’attaquant.

Alors que ses millions de followers attendent que certains d’entre eux en parlent publiquement, il convient de prêter attention au message que Wanda Nara a décidé de partager ce samedi et avec lequel elle a largué la bombe.

La raison de ses propos

«Une autre famille que vous avez facturée pour une garce», a écrit l’Argentin sur ses réseaux sociaux. Un message qui est rapidement devenu viral et a fait du patronyme Icardi une tendance mondiale.

Au-delà de la prétendue infidélité de Mauro Icardi avec China Suárez, la vérité est que ce message implique presque directement l’actrice et mannequin argentine dans le scandale qui pourrait mettre fin à l’une des relations les plus médiatiques de la planète football.

Le message n’est évidemment pas adressé à Mauro Icardi et à qui il aurait été injuste. Et, selon plusieurs adeptes des trois protagonistes, China Suárez était déjà impliquée dans une situation très similaire à celle qui semble désormais sur le point de se confirmer lorsqu’elle a rencontré son ancien partenaire, avec qui elle a rompu sa relation il y a quelques mois : Benjamín Vicuña.

Cet acteur chilien était auparavant marié à la mannequin Carolina Ardohain, plus connue sous le nom de Pampita, qui lui a également dédié un message fort sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont décidé de mettre fin à leur relation en 2015 : «Regardez, c’est la famille que vous avez détruite.»

Quelques mois plus tard, Benjamín Vicuña et China Suárez ont commencé une relation dans laquelle ils avaient en commun leur fille unique, la deuxième de l’actrice et mannequin argentine : Magnolia.

La vérité est que le message de Wanda Icardi ne peut être considéré comme une maille sans fil, et c’est que le représentant médiatique de Mauro Icardi et, en l’absence d’officialisation du contraire, le partenaire du joueur, auraient pu profiter de ce message percutant rendre public ce qui s’était passé entre le footballeur et China Suárez et, accessoirement, lui lancer une fléchette puissante.