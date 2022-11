Le secret de la photo du siècle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Il ne fait aucun doute que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux plus grands représentants du football au monde. Les deux ont marqué une époque dont on se souviendra pour l’éternité dans le roi des sports. Dès lors, la publicité de Louis Vuitton qui les unit a émerveillé le monde.

La marque française a été étroitement liée au monde du football. Même la Coupe du monde a été transportée dans l’un de ses coffres. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient choisi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à ce stade de leur carrière.

Face à face, dans une partie d’échecs, Lionel Messi et Cristiano brillent tous deux dans ce que beaucoup ont déjà considéré comme la photo du siècle. Les stars du monde du football pourraient être confrontées à leur dernière Coupe du monde et la nostalgie d’une époque commence à se faire sentir.

Rien d’aléatoire

Annie Leibovitz a été la photographe chargée de prendre une telle photographie. L’Américain n’a rien laissé au hasard. Les pièces de l’échiquier, qui est en fait une valise Louis Vuitton, recèlent un secret bien particulier.

Les pièces d’échecs sont disposées en fonction de la fin du célèbre match entre Magnus Carlsen et Hiraku Nakamura lors du championnat du monde en Norvège en 2017. Fait intéressant, il s’est terminé par un match nul. Tout un détail pour la carrière de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Vont-ils finir leur carrière sportive ensemble ?