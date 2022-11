Le salaire spectaculaire que Cristiano Ronaldo offre aux employés de son manoir à Lisbonne

Il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo est l’un des joueurs les plus talentueux de cette génération et donc le mieux payé. C’est pourquoi, chaque fois qu’il le peut, il se fait plaisir avec sa femme Georgina Rodriguez.

Au mois d’octobre, CR7 a acquis un luxueux et magnifique manoir dans lequel on estime qu’il a investi environ 20 millions d’euros entre l’achat de la propriété et les réformes qu’il a menées. Apparemment, ce serait un endroit pour commencer une nouvelle phase avec Georgina Rodríguez et sa grande famille.

Entretenir une maison dans ces conditions n’est pas une tâche facile et c’est pourquoi Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont décidé de commencer à chercher des travailleurs mis en gage qui auront un salaire d’environ 6 000 euros par mois.

Le couple recherche activement des personnes capables de prendre soin de leur nouvelle maison et de subvenir aux besoins de toute leur famille.

Parmi les professions recherchées par Ronaldo et Rodríguez figurent majordome et cuisinier à temps plein pour vivre dans la maison où le footballeur vivra. C’est pourquoi la rémunération est très complète, en raison de l’engagement et du travail qui sera effectué à la ferme à Lisbonne.

La situation actuelle de Cristiano Ronaldo

Concernant sa vie professionnelle, le sportif ne vit pas son meilleur moment car il ne souhaite plus continuer à Manchester United et il s’est exprimé sans filtre sur le club anglais. Il est actuellement concentré pour représenter son pays natal aux portes de la Coupe du monde au Qatar.

C’est à cause de ce malaise au sein du club anglais que CR7 ne verrait pas la possibilité de déménager avec Georgina Rodriguez dans sa propriété récemment construite avec leurs enfants.