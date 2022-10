Le Rwanda «regrette» l’expulsion de son ambassadeur en République démocratique du Congo

La star des Brooklyn Nets avait relayé jeudi un lien pour acheter ou louer le film Hebrews to Negroes: Wake Up Black America.

La star des Brooklyn Nets Kyrie Irving a estimé samedi que «l’étiquette d’antisémite» qu’on lui a attribuée était «injustifiée» et a assuré «respecter toutes les religions», après avoir provoqué la polémique en relayant jeudi un film considéré comme antisémite.

«L’étiquette d’antisémite qu’on m’a collée n’est pas justifiée et ne reflète pas la réalité ou la vérité dans laquelle je vis tous les jours. Je respecte et je veux apprendre de tous les milieux et de toutes les religions», a écrit le joueur de 30 ans sur son compte Twitter samedi.

«Je suis un OMNISTE (ndlr: personne qui reconnaît et respecte de toutes les religions ou l’absence de religion) et je ne voulais manquer de respect aux croyances religieuses de quiconque», a ajouté le meneur des Nets.

Avant de jouer et de perdre avec les Nets contre les Mavericks jeudi, la star avait tweeté et posté sur Instagram un lien vers le site d’Amazon où peut être loué ou acheté «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» («H2N»), provoquant un tollé sur la toile.

Le film, réalisé par Ronald Dalton Jr, est adapté d’un livre éponyme datant de 2015, dans lequel il est écrit par exemple que «de nombreux juifs célèbres de haut rang» ont «admis» avoir «adoré Satan ou Lucifer».

Cet ouvrage cite également des passages de la publication antisémite «Les Protocoles des Sages de Sion» et fait référence aux «médias d’information contrôlés par les Juifs».

Les Brooklyn Nets avaient condamné «fermement» la diffusion de ce message par leur joueur, alors que le propriétaire du club Joe Tsai avait déploré la situation sur son compte Twitter.

Outre sa mise au point sur Twitter samedi, Irving s’est insurgé contre un journaliste, à l’issue du match des Nets perdu contre Indiana (125-116), alors que ce dernier suggérait qu’il faisait la promotion du film: «S’il vous plaît, arrêtez d’appeler ça une promotion», a réagi Irving avant d’ajouter «Passons à autre chose (…) »Ne me déshumanisez pas ici.»

L’entraîneur des Nets Steve Nash a déclaré que le club avait parlé à Irving : «Clairement, je pense que nous représentons tous des valeurs d’inclusion et d’égalité, et que nous condamnons les discours de haine.»

Avec AFP