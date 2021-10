Le rôle que la chanteuse Madonna regrette d’avoir refusé : «Je voulais mourir»

Le lutteur est l’athlète le mieux payé selon Forbes, ce qui lui permet certaines excentricités comme vendre un yacht à trois millions d’euros pour acheter un pub.

Conor McGregor (33 ans) est un faiseur d’argent. Et pour le dépenser. Ou le gaspiller. Selon le verre avec lequel vous le regardez.

Le magazine Forbes l’a classé comme l’athlète le mieux payé au monde, devant Messi ou Cristiano Ronaldo, après avoir empoché 180 millions de dollars en un an, dont 22 correspondent à son activité à l’UFC.

Le reste des revenus, jusqu’à 158 millions, correspond aux bénéfices tirés de ses activités et investissements. Avec un tel pouvoir, il est normal que parfois les Irlandais ne sachent pas quoi faire et conduisent à des situations improbables pour le commun des mortels.

La dernière, selon The Currency, est de mettre en vente un yacht de luxe qu’il a acquis en 2019 pour 3 millions d’euros pour acheter un pub.

Concrètement, le combattant est en pourparlers pour acquérir le pub O’Neill’s situé au cœur de Dún Laoghaire, un quartier côtier près de Dublin, qui est à vendre pour 800 000 euros, le montant qu’il entend tirer de la vente du yacht qu’il a été abandonné précisément dans le port de la capitale irlandaise.

En 2020, l’ancien champion a acheté le pub Black Forge à Crumlin, sa ville natale, après avoir dépensé 2 millions d’euros et dépensé un million de plus pour le rénover en pub gastronomique, et entend également étendre son empire hôtelier loin de l’Irlande.

«J’ai l’impression que c’est le début. Les pubs irlandais sont réputés dans le monde entier, je vais donc ouvrir d’autres entreprises ailleurs en Irlande et à l’étranger, c’est sûr. Je suis passionné par l’hôtellerie et le divertissement, et avec Black Forge je ne fais que me lancer dans ce secteur», dit-il.

McGregor, qui se remet actuellement de la blessure qu’il a subie lors de son dernier combat contre Dustin Poirier, semble déterminé à miser sur le rachat de plusieurs magasins et ainsi diversifier ses affaires déjà lucratives, qu’il complète avec ses accords commerciaux et de sponsoring.

Et si quelqu’un se demande pourquoi il va se passer de son yacht Prestige 750, construit et customisé exclusivement pour lui, la réponse est simple : parce qu’il en a plus. En fait, en juillet, il a reçu son avant-dernier caprice, un yacht de sport baptisé Tecnomar Lamborghini 63.

Et c’est que la marque de supercar, en collaboration avec le constructeur de bateaux The Italian Sea Group, a conçu une bête de 4000 CV. Inspiré de la Lamborghini Sián FKP 37, le jouet de McGregor est une véritable merveille.

Selon les mots de Stefano Domenicali, patron de Fernando Alonso à l’époque chez Ferrari et PDG de Lamborghini jusqu’à il y a quelques mois, le partenariat entre les deux sociétés «ajoute de la valeur au produit final».

«Si je devais imaginer une Lamborghini sur l’eau, ce serait ma vision», a-t-il ajouté. Et McGregor a transformé cette vision en réalité pour trois millions d’euros. Jusqu’à ce que vous en ayez marre et que vous le changiez pour la première chose qui vous vient à l’esprit, qui sera le plus tôt possible.