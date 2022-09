Le rôle de Clara Chía au sein de l’entreprise Gerard Piqué

De plus en plus de polémiques surgissent contre le footballeur comme ses multiples infidélités lorsqu’il était avec le Colombien et même un oubli avec son fils Milan.

Depuis l’annonce de la séparation entre Shakira et Gerard Piqué, de nombreuses théories ont circulé sur ce que sera l’avenir de leurs enfants, Sasha et Milan, puisque selon des sources proches, la Colombienne souhaite déménager à Miami, des plans qui ne seraient pas de mise. La vie du footballeur qui a une nouvelle cour avec Clara Chía Martí et joue pour Barcelone.

Pour cette raison, le paparazzo Jordi Martin, récemment dans «The Summer Program» a révélé que le chanteur de «Je vous félicite» s’apprête à livrer une grande bataille judiciaire pour garder la garde de ses enfants puisqu’on a beaucoup parlé de ce père aurait un avantage et pourrait rester avec ses enfants qui ont vécu en Espagne toute leur vie.

Mais Shakira aurait un atout dans sa manche et c’est qu’elle aurait engagé des détectives privés, avant que la rupture entre les célébrités n’éclate au grand jour en raison d’une prétendue infidélité de la star barcelonaise avec la jeune fille de 23 ans.

Cette information a été révélée lorsqu’un panéliste de l’émission a déclaré qu’en janvier, alors que Shakira allait voyager 17 jours à Disney World, elle lui a proposé de partir en voyage avec elle et ses enfants, ce qu’il a refusé car il était très débordé. avec l’Entreprise.

«Elle lui propose une thérapie de couple qu’il refuse, alors elle se rend compte que ça ne va pas améliorer la relation, que ce n’est pas des hauts et des bas, mais qu’il y a quelque chose de plus. Là toutes les alarmes sonnent vers Shakira et elle décide de mettre un détective privé sur elle pour avoir des informations concrètes et précises pour le moment où nous en sommes, qui est la garde des enfants.

À quoi Jordi Martín a ajouté à ces données: «Ils me disent que pendant ces 17 jours, Shakira met une équipe de détectives privés à Piqué qui fait un rapport. Ce rapport est celui qui va contribuer, si le problème se retrouve devant les tribunaux pour la question de la garde, c’est le rapport qui va se poursuivre.

Shakira ne veut pas entrer dans les provocations

Dans le même temps, la situation devient de plus en plus délicate et, selon le journaliste, il anticipe une bombe qui pourrait arriver : «Si les provocations se passent comme ça, la prochaine photo sera Clara Chía avec les enfants, avec Milan et Sacha. Quand Gérard va à son bureau à Kosmos (entreprise de Piqué) il amène ses enfants, car ils connaissent déjà Clara et il y a une très bonne entente entre les enfants et elle. Cette information va vraiment blesser Shakira.»

Cependant, pour l’instant Shakira «est très dévouée à ses enfants et lorsqu’elle a des emplois à l’extérieur, elle essaie d’aménager son temps pour être avec ses parents. Elle ne rentre pas dans les provocations», a conclu le paparazzo qui a publié des informations compromettantes pour le footballeur, telles que de multiples infidélités au sein de sa relation avec Shakira ainsi que l’insouciance qu’il a eue avec son fils Milan.