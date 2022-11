Le roi Carlos III est accusé d’avoir porté atteinte à la santé de la princesse Diana

Après la mort de la reine Elizabeth II et l’accession au trône du roi Carlos III, des nouvelles controversées sur la famille britannique refont surface, comme la vie que Lady Di a menée aux côtés du roi, à l’époque de leur mariage.

Pour beaucoup, Carlos III a endommagé la santé mentale de la princesse, lorsqu’ils se sont mariés, avec certaines attitudes et son infidélité. Les conflits dans le mariage ont été portés au cinéma, dans la littérature et, récemment, dans la série «The Crown».

Selon certains médias et partisans de la princesse Diana, le roi Carlos III a été décisif dans la détérioration mentale de sa première femme, en raison des événements suivants : l’infidélité de Carlos avec Camilla Parker et les exigences de la reine Elizabeth II qui correspondent aux paramètres de la couronne. Apparemment, cela a généré l’instabilité émotionnelle de la mère de Guillermo et Harry.

«Ce n’est pas seulement des commérages occasionnels, c’était une campagne systématique. Certes, c’était il y a longtemps, mais les personnes impliquées sont toujours là, l’homme qu’elles soutenaient est maintenant notre roi et ces choses ne devraient pas être enterrées, elles ne devraient pas être mises de côté commodément», anciens membres du personnel de Buckingham Palace a dit.

Ils ont également commenté que c’est un mensonge que Lady Di a perdu la raison; Malgré le fait qu’elle ait vécu plusieurs situations défavorables au sein de la famille britannique, disent-ils, elle a toujours été consciente et concentrée.

«Compte tenu de la vie qu’elle a vécue, compte tenu des pressions qu’elle subissait, non seulement elle était saine d’esprit, mais elle avait une sorte de talent pour restaurer la raison dans des situations folles. En tant que témoin oculaire, elle pouvait parfois être un peu rusée, mais elle était toujours extrêmement consciente, saine d’esprit, terre-à-terre et amusante.»