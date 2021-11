Le revenu millionnaire que Xavi pourrait apporter à Barcelone en cas de signature

L’Espagnol peut être le lien entre le club catalan et le Qatar pour récupérer les relations qui ont été rompues dans le mandat de Bartomeu. Cela signifierait beaucoup d’argent pour les Blaugrana.

Après le départ de Ronald Koeman du FC Barcelone, différents médias espagnols tiennent pour acquis l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc, mais cela ne semble pas être la seule bonne nouvelle pour les fans de culé.

Selon le journal Marca, les Qataris seraient prêts à laisser sortir l’Espagnol pour devenir le nouvel entraîneur de l’équipe catalane. Un moment tant attendu par les fans de Blaugrana depuis des années, mais maintenant il semble que le moment soit déjà venu.

La relation avec les propriétaires d’Al-Sadd est imbattable. Xavi a été un joyau professionnel avec les Asiatiques, à la fois en tant que joueur et en tant qu’entraîneur.

Entre les deux rôles, il y a 11 titres qu’il a obtenus avec l’équipe. De plus, il a un formidable record de matches sans défaite, où il a presque atteint le plus long au Qatar, de 41 matchs sans défaite.

De même, le récent contrat entre les Blaugrana, le Qatari et l’Espagnol pourrait être positif. Là-bas en 2015, après avoir remporté la Ligue des champions et le triplé avec Luis Enrique, l’ancien président Josep María Bartomeu, a rompu le lien avec le Qatar après ne pas être parvenu à un accord pour les saisons suivantes, puisque le patron de Barcelone a demandé plus d’argent pour leurs réalisations. Finalement, tout a été annulé.

Depuis, il n’y a eu aucun contact entre les deux parties. Mais maintenant, Xavi Hernández pourrait être un maillon important pour y parvenir.

En ayant non seulement une relation de travail mais aussi une relation affective, les conversations donneraient un bonus intéressant pour le conseil d’administration présidé par Joan Laporta. Bien sûr, tant que l’opération est fermée.