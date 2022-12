Le réseau social américain Parler renonce à se faire racheter par Kanye West

Le président de la République achève sa visite d’État par une visite en Louisiane, où il doit notamment annoncer le «fonds ”French For All”, pour soutenir l’apprentissage du français partout où il est en jeu aux États-Unis».

Emmanuel Macron conclut vendredi 2 décembre sa visite d’État de trois jours aux États-Unis par un passage à La Nouvelle-Orléans, ville emblématique des liens historiques franco-américains, où il va faire la promotion de la francophonie.

Au lendemain d’une réception fastueuse à la Maison-Blanche qui a scellé «l’amitié» du président français avec son homologue américain Joe Biden, il doit passer moins de 24 heures dans la ville de Louisiane, dans le sud-est du pays. Jadis française, «New Orleans» fut vendue aux États-Unis par Napoléon Bonaparte en 1803.

«À La Nouvelle-Orléans, en terre francophone s’il en est», le président Macron a fait savoir qu’il annoncerait une initiative «ambitieuse» : «Le fonds ”French For All”, pour soutenir l’apprentissage du français partout où il est en jeu aux États-Unis, de la maternelle à l’université, spécialement auprès des publics défavorisés qui peuvent trouver dans le français un multiplicateur d’opportunités», a-t-il expliqué mercredi devant la communauté française à Washington. Il a ajouté vouloir rénover «l’image du français aux États-Unis, qui est parfois peut-être vu comme élitiste».

Après le général de Gaulle en 1960, Emmanuel Macron a donc choisi de faire étape à La Nouvelle-Orléans. «Nous avons une histoire à La Nouvelle-Orléans et des choses importantes à dire sur place qui concernent à la fois notre histoire et ce que nous voulons faire pour la suite», a déclaré l’Élysée.

Le chef de l’État va donc «célébrer un patrimoine franco-américain» mais aussi «rendre hommage à la résilience d’une grande ville américaine» endeuillée par l’ouragan Katrina qui avait fait plus de 1800 morts et des milliards de dollars de dégâts en 2005.

Des entretiens sont ainsi prévus avec des «entreprises engagées sur des questions d’énergie et climat», selon la présidence. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et le gouverneur de Louisiane John Edwards doivent aussi signer un accord sur la transition énergétique dans cet État gazier et pétrolier «extrêmement volontariste» en la matière aux yeux de Paris.

Accompagné du réalisateur de cinéma Claude Lelouch et du danseur et chorégraphe Benjamin Millepied, Emmanuel Macron rencontrera aussi des acteurs de la vie culturelle dans cette ville berceau du jazz, au lendemain d’un dîner de gala à la Maison-Blanche animé par le pianiste virtuose Jon Batiste, issu d’une famille de musiciens de La Nouvelle-Orléans.

Avec AFP