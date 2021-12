Le reflet brut de Xavi Hernandez après la dure élimination de Barcelone

Dès que la défaite avec le Bayern a été consommée, l’entraîneur de Culé a montré son visage et était en colère contre ce qui s’était passé à Munich. «Le Barça ne mérite pas d’être ici», a-t-il exprimé déçu.

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que le club «mérite» d’être éliminé de la Ligue des champions et de devoir se battre pour la Ligue Europa et s’est ennuyé de ne pouvoir éviter la défaite à Munich et de rester en dehors d’une élite européenne à laquelle il essaiera de revenir avec la lutte et le travail.

«Aujourd’hui commence une nouvelle étape, repart de zéro et travaille pour ramener le Barça là où il le mérite, c’est-à-dire se battre pour la Ligue des champions et non pour la Ligue Europa. Le Barça ne mérite pas d’être ici, il y a beaucoup de circonstances qui l’ont fait être comme ça, mais ça me fait chier parce que je suis aux commandes maintenant», a-t-il déclaré.

Bien que pour Xavi le mot échec n’existe pas – «nous avons essayé et celui qui l’essaie n’échoue pas. Il y a la résignation»-, il a reconnu que le Bayern allait mieux et a envoyé le Barça dans une «nouvelle réalité» qui n’est pas à la hauteur de l’entité.

«Aujourd’hui, oui, aujourd’hui le Bayern a été meilleur et supérieur. Nous avons essayé mais ils nous ont soumis. Nous voulons normalement maîtriser le contraire et aujourd’hui cela a été l’inverse, c’est la dure réalité que nous avons maintenant. Mais un nouvelle étape commence», a-t-il déploré.

«Nous devons exiger beaucoup plus de nous-mêmes parce que nous sommes le Barça. Cela doit être un tournant pour aller ensemble, pour changer la dynamique, et pour changer beaucoup de choses parce qu’aujourd’hui nous n’avons pas concouru. Ce sont les ‘Champions’ et maintenant nous sommes en Ligue Europa. C’est la situation que nous avons et le Barça ne peut pas se le permettre», a-t-il réitéré.

Pour cette raison, il a demandé de changer cette dynamique «à partir de maintenant». «Une nouvelle ère et une nouvelle étape commencent et nous allons travailler pour emmener le Barça là où il le mérite, qui n’est pas la Ligue Europa. Je pars en colère, c’est notre réalité et cela m’agace beaucoup d’affronter cette nouvelle réalité Mais il faut y faire face, non il y en a un autre», a-t-il ajouté.

«Mais j’insiste, nous allons travailler très dur pour mettre le Barça là où il le mérite. C’est notre réalité, maintenant nous devons gagner cette Ligue Europa», a-t-il déclaré, essayant d’être optimiste.