Le récit déchirant de Vanessa Bryant sur la façon dont elle a découvert la mort de Kobe et Gigi

L’épouse de Kobe Bryant a témoigné devant le tribunal et a expliqué comment elle avait appris le décès de son mari et de sa fille Gianna.

Après la mort tragique de Kobe Bryant et de sa fille Gigi dans un accident d’hélicoptère, début 2020, l’épouse de la star de la NBA, Vanessa, a déposé une plainte contre le comté de Los Angeles pour la fuite de photos du lieu des faits et dans le dernières heures, a-t-il déclaré devant la justice, révélant des détails sur la façon dont il avait découvert la mauvaise nouvelle.

Selon le journaliste Ryan Young, dans un article publié sur Yahoo Sports, Vanessa était à la maison avec ses deux autres filles «quand une assistante familiale a frappé à sa porte vers 11h30.

Cette assistante a déclaré que Kobe et Gianna avaient été impliqués dans un accident d’hélicoptère, mais les premiers rapports indiquent que cinq personnes ont survécu.

Au début, Vanessa pensait que Kobe et Gianna étaient en vie, aidant le reste des personnes touchées par l’accident, mais le désespoir a commencé à la saisir lorsqu’elle a essayé de l’appeler, elle n’a pas pu le contacter et a immédiatement commencé à voir des notifications de la mort de Kobe sur téléphone.

Vanessa a essayé de se rendre sur le site de l’accident le plus rapidement possible et s’est rendue à l’aéroport pour prendre un hélicoptère, mais n’a pas pu voler en raison des mauvaises conditions météorologiques. Elle a donc fini par voyager avec le directeur général des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, au Malibu Sheriff Gare.

Là, a-t-il dit, «personne n’a répondu» à ses questions sur Kobe et Gianna. Enfin, un pasteur, publiciste et shérif de Los Angeles a déclaré : «Alex Villanueva est entré dans la pièce et a confirmé que, finalement, Kobe et Gianna faisaient partie des morts.

L’épouse de feu Kobe Bryant est dans un procès ouvert contre le comté de Los Angeles pour l’angoisse causée lorsque plusieurs employés ont divulgué des photos du site de l’accident.