Le réalisateur Sam Mendes «choisit» Mourinho dans le rôle du méchant de James Bond

Le réalisateur Sam Mendes veut que le Portugais soit l’antagoniste de 007 et est prêt à discuter avec Southgate pour parler de la similitude entre la réalisation et la formation.

Sam Mendes a à peine réalisé une douzaine de films mais il sait exactement ce qu’est le succès. À ses débuts avec «American Beauty», il a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur et avec ‘1917’, il a remporté le Golden Globe, mais il est difficile de parler de ce Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique sans mentionner la saga James Bond.

Le cinéaste a réalisé les épisodes intitulés «Skyfall» et «Spectre», tous deux avec Daniel Craig comme protagoniste. Dans le premier, le méchant était Javier Bardem et dans le second, Christoph Waltz, mais si Mendes devait maintenant choisir un méchant pour un nouveau film, ce serait clair : José Mourinho.

Cela a été avoué dans une interview publiée par The Guardian et réalisée par certains de ses plus grands fans. L’un d’eux voulait savoir quels noms il recommanderait s’il devait caster un acteur pour succéder à Daniel Craig en tant qu’agent 007 et à quel méchant il devrait faire face.

«Un grand méchant pour James Bond ? José Mourinho. Il n’y a rien de mieux que ça, non ?», a claqué le réalisateur. Quant au remplaçant de Craig, qui a donné vie à Bond à travers cinq films depuis 2006, Mendes préfère ne pas faire de commentaire.

«Ils ont rendu les choses difficiles pour deux raisons. La première est qu’ils ont fait de la franchise quelque chose d’extraordinaire avec Daniel Craig.

Si vous pensez aux acteurs qui auraient pu être choisis après Pierce Brosnan, beaucoup de gens auraient dit : “Pas question”.

Ils n’auraient même pas été considérés pour le rôle, et ils n’auraient pas non plus voulu être considérés pour le rôle.

Maintenant, il n’y a pratiquement aucun acteur dans le monde qui le refuserait. Et c’est à cause de Daniel et de ce qui s’est passé avec la franchise depuis (…). Voyons comment ils s’en sortiront.»

Discutez avec Gareth Southgate

Sam Mendes considère le sport comme une source d’inspiration et a même comparé la pression de la réalisation d’un film de franchise Bond à celle d’entraîner l’équipe de football d’Angleterre.

«Opérer sous tension, tactique, stratégie. La gestion n’est pas différente du coaching dans le sens où chaque joueur a besoin de quelque chose de différent : certains ont besoin de beaucoup de pression, d’autres ont besoin de se sentir en sécurité, certains devront travailler à leur rythme, d’autres selon un régime. Tout le monde n’est pas obligé de suivre le même régime. Je suis fidèlement Arsenal, comme Daniel, et ce depuis l’âge de six ans.

«J’avais l’habitude de me dire que l’un des rares emplois dans le show business, si le sport peut être appelé show business, qui a autant de pression que la réalisation d’un film Bond est de gérer l’équipe de football d’Angleterre. Et cela ne me dérangerait pas d’avoir une conversation agréable avec Gareth Southgate à ce sujet.»