Le Real Madrid virera Marcelo avec les honneurs

À cause de ses prestations, Antoine Griezmann a de nouveau fait les frais de quelques critiques au cours de la saison. Mais le joueur qui appartient toujours au FC Barcelone semble être soutenu chez les Bleus.

«Les difficultés de Griezmann en club ? On parle d’Antoine, une valeur sûre en équipe de France, un de nos principaux leaders, ça arrive à tout le monde de connaître des hauts et des bas. On le sent heureux et motivé, avec l’envie de gagner» a confié Hugo Lloris en conférence de presse ce jeudi en marge de la rencontre face au Danemark ce vendredi.

Malgré ses difficultés à l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann peut compter sur le soutien de son capitaine en Équipe de France