Le Real Madrid veut voler le joueur que Laporta aime le plus pour Barcelone

Cher Père Noël

Je suis Cristiano Ronaldo, et comme chaque réveillon de Noël je vais vous écrire cette lettre avec les cadeaux que j’aimerais que vous m’apportiez pour Noël pour ce prochain 2022.

J’ai été un très bon enfant, j’ai continué à battre des records comme chaque année et tout cela malgré le fait que j’ai dû déménager et retourner à United des années plus tard.

La première chose que je veux, c’est que nous gagnions les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Je sais que contre eux j’ai toujours été un mauvais garçon, mais dans mon équipe, nous sommes de vrais DIABLES rouges. Simeone ne sera pas très heureux avec moi, mais je crois qu’au fond il m’aime. Il a beaucoup de couilles et moi aussi.

Alors tout ce qui avance des tours serait très bien. Ce que je ne peux pas manquer pour 2022, c’est de jouer la Ligue des champions avec United. Je veux que tu nous fasses passer à travers la Premier League.

Je suis le meilleur joueur de l’histoire de la compétition, l’année dernière j’ai déjà beaucoup souffert pour faire entrer la Juventus et attendre si longtemps pour avoir à certifier la passe n’est bon pour aucun enfant. La Ligue des Champions est la compétition que je fais le mieux et où j’obtiens toujours les meilleures notes.

J’aimerais gagner la FA Cup, je sais que nous sommes sortis du Carabao et que le Premier ministre est impossible, mais je veux toujours gagner un titre. Ensuite, nous pourrions utiliser la Communauté cet été pour réfléchir à un meilleur cours à venir. Et bien sûr, je veux continuer à augmenter mes records de match et de score . Je n’ai pas de demande précise, juste en mettre plus.

Cependant, je garde mon plus grand rêve pour la fin. Nous devons jouer le barrage contre l’Italie pour aller à la Coupe du monde, mais le Qatar l’année prochaine pourrait être ma dernière.

J’espère que vous pourrez nous donner la passe contre le champion d’Europe et une fois classé, être le premier pays de l’histoire à le gagner dès les play-offs. C’est le seul cadeau qui manque à mon étagère, la Coupe du monde, mais c’est le plus important.

PS : le Ballon d’Or m’intéresse toujours, je sais déjà que j’en ai 5 mais j’en veux un autre et je n’arrêterai pas d’ étudier et de travailler pour lui.

Merci beaucoup Père Noël

Cristiano Ronaldo