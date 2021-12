Le Real Madrid tremble, Mbappe met en colère les supporters merengue

Dans une interview accordée à un média parisien, l’attaquant français du Paris Saint-Germain, qui est dans l’orbite du Real Madrid, laisse ouverte la possibilité de tout dans sa carrière : Juste au moment où les fans de meringues pensaient qu’il allait avouer envie pour passer à l’institution du capital, la star française est ouverte à toute possibilité. Cela comprendra-t-il la rénovation ?

Alors que les fans de merengue imaginaient déjà Kylian Mbappé avec l’uniforme du Real Madrid, se connectant avec son ami Karim Benzema et triangulant avec Vinicius Junior, les draps froids sont arrivés de France.

Et les signaux ambigus que la star de l’Equipe de France de football a donné dans une interview exclusive accordée à Paris Match n’ont pas été bien accueillis.

Bien que la note au corps à corps soit davantage du côté personnel du footballeur, une certaine expression en faveur du transfert était attendue, mais la déception a été énorme.

«Maintenant que nous parlons de course, il y a peut-être de la place pour l’imprévu. Se faire plaisir, créer la surprise, fait partie de la beauté du sport. Il peut arriver des choses qui changent vos plans : il est impossible de prédire ce que je ferai dans les 20 prochaines années. Les liens personnels sont beaucoup plus excitants que l’argent. L’expérience dans la vie compte plus que gagner de l’argent», a estimé Mbappé dans une longue interview aux médias parisiens, mais sans donner plus de détails sur s’il préfère continuer au PSG ou accepter le défi de déménager au Real Madrid.

Cette image sera-t-elle donnée ? Est l’illusion des fans du Real Madrid

Il espérait pouvoir remporter la Ligue des champions de l’UEFA aux côtés du PSG. Il a reconnu à l’institution de la capitale que tout a été fait pour atteindre l’objectif, même si «dans le football, il y a une bonne part de chance ; mais il faut le provoquer et peut-être ne l’avons-nous pas assez fait», a-t-il soutenu avant d’exprimer son espoir que «cette année soit la bonne».

Une année au cours de laquelle il espère réécrire son nom de famille lors de la Coupe du monde du Qatar avec son équipe.

Qu’est-ce que la famille Mbappe préfère faire de l’avenir du joueur

Dans différents médias écrits et audiovisuels, la famille s’est exprimée en faveur de la possibilité de continuer en France avec l’avenir de Kylian Mbappé.

Au-delà de cela, l’attaquant lui-même a déclaré qu’il était celui qui avait le dernier mot sur sa carrière, et bien qu’il se dispute avec ses parents à ce sujet, «ils ne s’opposent jamais à mes décisions et ils ne m’ont jamais rien imposé, pas même quand J’étais mineur. Ils m’ont toujours expliqué que c’était mieux ainsi, car en cas d’erreur ou de mauvaise décision, je ne les blâmerais pas»