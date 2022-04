Le Real Madrid pose ses conditions à Kylian Mbappé : «Il veut 100% comme le propose le PSG, mais…»

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont signé quelques jours après s’être fiancés un accord prénuptial controversé qui a sans doute fait sensation sur les réseaux sociaux, puisque le couple connu sous le nom de Bennifer a ajouté une clause qui parle de leur vie intime, selon les médias internationaux.

Après avoir été séparés pendant 18 ans, JLO et Ben Affleck se sont réconciliés en juin 2021 et il y a quelques jours à peine, la chanteuse de ‘Sur le sol’ dévoilait la luxueuse bague de fiançailles que l’acteur lui avait offerte.

Cependant, il semble que Bennifer veuille clarifier plusieurs problèmes avant de se marier, car ils ont signé un accord prénuptial qui inclut à la fois leurs finances et leur vie privée.

Ceci est l’accord prénuptial de JLO et Ben Affleck

Tel que rapporté par ABC et d’autres médias internationaux, l’accord prénuptial que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont signé contient une clause qui a fait sensation sur les réseaux sociaux, car elle a à voir avec leur vie sexuelle.

Selon les médias, JLO et l’acteur de Batman devront avoir des relations sexuelles quatre jours par semaine pour éviter l’infidélité ou simplement mettre fin à la passion entre eux.

Pour la question économique, le média ABC rapporte que les détails de la façon dont Bennifer a accepté de protéger sa fortune n’ont pas été rendus publics.

Selon Infobae, la fortune de JLO s’élève à 400 millions de dollars, alors que ce que Ben Affleck a accumulé tout au long de sa carrière est de 150 millions de dollars.

Voici comment les réseaux sociaux ont réagi à l’accord prénuptial de JLO et Ben Affleck

Les fans de Bennifer ont réagi sur les réseaux sociaux à l’accord prénuptial controversé de JLO et Ben Affleck , alors que certains followers ont fait des blagues sur le fait que c’est le secret de Jennifer Lopez pour avoir l’air si jeune et d’autres ont célébré que le chanteur a enfin trouvé l’amour chez l’acteur et leur souhaite un heureux mariage.

Quand Jennifer Lopez et Ben Affleck vont-ils se marier ?

Pour l’instant on ne sait pas quand aura lieu le mariage de JLo et Ben Affleck, cependant on s’attend à ce qu’il soit plus tôt qu’on ne l’imaginait, car dans un article publié par The Mirror il y a quelques mois, une source a assuré que Ben avait pensé lui proposer Jennifer Lopez en juillet, cependant, les plans étaient avancés et JLO nous a montré sa bague de fiançailles il y a quelques jours à peine.

Sans aucun doute, JLO et Ben Affleck sont dans l’une des meilleures étapes de leur vie, car en plus d’avoir de multiples projets de travail à la porte, leur amour est plus fort que jamais et ils nous ont appris que Bennifer est toujours debout et le suivra peut-être pendant de nombreuses années.