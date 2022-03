Le Real Madrid et un changement surprenant d’Ancelotti pour la Ligue des champions

Le match de cette semaine pour la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain est, sans aucun doute, l’un des plus marquants non seulement en raison de l’importance de ces équipes, mais aussi parce que le résultat est complètement ouvert.

Bien que l’équipe parisienne ait un léger avantage après avoir gagné par le minimum lors du match aller à Paris, il ne sera pas facile pour le Real Madrid de surmonter le résultat défavorable pour venir à bout des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cependant, en raison de ce qui a été fait dans la Ligue de Santander, l’équipe de Carlo Ancelotti a montré qu’elle avait la capacité d’inverser un 0-1 contre eux, tout comme elle l’a fait samedi contre la Real Sociedad.

De plus, le match de la Liga n’était pas seulement important en raison du résultat final 4-1 pour Los Blancos, mais aussi parce que c’est la première fois dans l’histoire du football espagnol que le meneur, en l’occurrence le Real Madrid, compte huit points de différence sur son escorte à la date du 27.

Ainsi, les supporters merengues sont enthousiasmés par le choc face au PSG car, si l’on ajoute à ces données la qualité de leurs joueurs tels que Courtois, Benzema, Vinicius, entre autres, le retour n’est pas vu comme quelque chose d’impossible.

Et, définitivement, les performances des hommes d’Ancelotti et, surtout, les résultats qu’ils ont obtenus dans les matchs, peuvent intimider un Paris Saint-Germain qui n’a pas son meilleur cadeau.

Le PSG vit une autre réalité en Ligue 1

Bien que le Paris Saint-Germain soit en tête de la Ligue 1, tout comme le Real Madrid en Liga Santander, leurs résultats dans les jours précédant la Ligue des champions étaient très différents.

Les deux ont disputé trois matchs entre le match aller et le match retour. Alors que les Meringues ont remporté les trois, les Parisiens n’ont réussi qu’une seule victoire et perdu les deux autres.