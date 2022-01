Le Real Madrid est revenu à la charge pour obtenir Mbappé immédiatement

Didier Drogba a poussé un coup de gueule contre la pression que mettent les clubs européens sur les joueurs africains à propos de la CAN 2021. La Coupe d’Afrique des nations 2021 débutera dimanche lorsque 24 nations s’affronteront au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Cela causera potentiellement beaucoup de difficultés à certains clubs européens car la compétition se déroule pendant que la saison régulière des clubs européens se poursuit, ce qui signifie qu’il leur manquera ceux qui représentent leur pays lors de la CAN 2021.

Du coup, la FIFA a autorisé les clubs à garder leurs internationaux africains jusqu’au 3 janvier, allant à l’encontre de ses propres règlements, et cédant aux pressions de l’Association européenne des clubs (ECA) et du Forum des Ligues mondiales. Une situation inacceptable et dénoncée par la légende Didier Drogba.

«Ce qui est évident pour certains doit l’être pour tous ! Le respect se doit d’être mutuel, la CAN est, pour nous Africains, l’équivalent du championnat d’Europe, de la Coupe d’Asie et de la Copa America. Il y a encore trop de discriminations, d’inégalités à l’égard de nos compétitions, nos joueur.

Partir représenter son pays est souvent synonyme de sanctions au retour de la compétition. Vivement la CAN au Cameroun avec tous nos talents Africains représentants leurs pays», a écrit l’Ivoirien sur Twitter.

L’ancien buteur de Chelsea a en fait rédigé ce texte pour relayer un communiqué publié vendredi par la FIFPro Afrique, la branche africaine du syndicat mondial des joueurs. Celui-ci se dit «indigné par certains propos sur la CAN qui témoignent d’un profond manque de respect envers le football africain» et «demande que l’on respecte l’Afrique, son football, ses footballeurs et sa plus prestigieuse compétition».

«Être sélectionné est, en Afrique comme partout ailleurs, un objectif suprême pour chaque footballeur», rappelle le texte en appelant «au respect dû à chaque footballeur et footballeuse africains quand ils sont appelés à jouer pour leur pays lors d’une compétition internationale majeure.»