Le Real Madrid de Karim Benzema est la deuxième marque la plus influente de l’Espagne

L’ancien footballeur anglais est devenu encore plus propriétaire de «son» équipe en MLS, après que Claure et Fils ont vendu leurs parts dans le club. L’Inter a disputé six matchs sans connaître la défaite.

L’ancien footballeur David Beckham, ainsi que les frères Jorge et José Mas, sont devenus les propriétaires majoritaires de l’Inter Miami CF après avoir acquis les actions de Marcelo Claure et Masayoshi Son, a rapporté vendredi le club de la ligue de football américaine professionnelle.

«Nous sommes extrêmement fiers des progrès que nous avons réalisés au cours de la dernière année et demie en Major League Soccer, et nous sommes reconnaissants d’avoir fait partie de ce voyage avec Marcelo et Masayoshi», a déclaré le Britannique dans un communiqué. la transaction financière sont fournis.

«Nous continuerons à travailler dur pour créer plus de souvenirs avec nos fans, développer les jeunes joueurs de notre Académie, concourir régulièrement pour des championnats et, surtout, nous intégrer dans l’ADN de notre communauté et du sud de la Floride», a-t-il ajouté.

La vérité est que David Beckham était un joueur de football étrange sur les terrains, et il a laissé sa marque sur tous les livres, avec un coup de poing à longue distance imbattable.

Cependant, il convient de noter qu’une grande partie de leurs revenus provenait également de l’extérieur des stades, via des publicités ou des entreprises de cette nature.

Quand le club a-t-il été fondé ?

L’Inter Miami est un club fondé il y a moins de quatre ans, par David Beckham et un groupe d’investisseurs qui parient sur le projet. La date exacte de sa naissance est le 29 janvier 2018.

Comment ça se passe ce tournoi ?

L’Inter Miami accumule une séquence de six matchs consécutifs sans voir la défaite et pointe en huitième position, à un point d’être dans les «playoffs» cette saison, le tournoi parmi les sept meilleurs de la Conférence Est et celui de l’Ouest.

Cette même semaine, le club a annoncé son premier sponsor, la société de crypto-monnaie XBTO, dont le logo apparaîtra sur les maillots des joueurs.