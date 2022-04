Le Real Madrid de Florentino Pérez a presque fermé la jeune star qu’il cherchait

Tout a basculé dans la vie de Lionel Messi depuis son arrivée à Paris en août dernier. De son club et ses coéquipiers à sa maison avec Antonela Roccuzzo et les enfants. Pourtant, si l’ancien barcelonais sait faire quelque chose, c’est se relever et aller de l’avant et il l’a fait dès son arrivée au Paris Saint Germain.

Après presque deux décennies en Espagne, Leo a dû rejoindre un nouveau groupe de personnes qui, malgré la présence de trois amis déjà connus, étaient totalement nouveaux dans sa vie. A 34 ans, il a dû revivre les grands bouleversements qu’il a subis à l’adolescence lorsqu’il a quitté l’Argentine.

Mais ce n’était pas si mal pour Leo, qui, après avoir quitté sa famille de Barcelone, est venu à Paris pour être accueilli par des gens formidables qui ont rendu le changement plus agréable.

Les mêmes personnes avec qui il a partagé ses dernières vacances, avant de quitter l’équipe culé, sont avec qui il partage maintenant son temps libre.

Ángel Di María, Leandro Paredes et Ander Herrera sont les alliés de Lionel Messi à Paris. Avec leurs partenaires, ils profitent des nuits françaises et goûtent aux saveurs des différents restaurants de la ville. Et donc Paredes l’a montré dans ses réseaux.

Jeudi, le milieu de terrain du PSG a partagé une photo sur son Instagram où l’on peut voir Lionel Messi avec Antonela, Angel Di Maria avec Jorgelina, Leandro Paredes avec Camila et Andres Herrera avec Isabel.

Loin de Suarez et Fàbregas, ses amis de son passé barcelonais, le 30 du PSG a trouvé de nouveaux alliés pour profiter de son séjour parisien.

Le retour à Barcelone

Malgré le fait que le prochain marché des transferts ne sera pas le moment où Lionel Messi et Barcelone se retrouvent, le retour d’un autre Argentin au club pourrait continuer à allumer la flamme du désir pour La Pulga.

Le retour de Javier Mascherano au club en tant qu’entraîneur des catégories inférieures ajouterait au fait qu’à un moment donné, Leo serait à nouveau lié à l’équipe culé, de l’intérieur ou de l’extérieur du terrain de jeu.