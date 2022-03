Le Real Madrid avance pour le remplacement de Casemiro : ils demandent 50 millions

Bien que l’actualité du marché des transferts du Real Madrid se concentre sur la possibilité de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland, l’équipe Merengue se déplace pour tenter de clore la signature d’un bijou plein d’avenir pour tenter de trouver un remplaçant à une pièce clé. Rien de plus et rien de moins que Casemiro.

Le Brésilien est devenu un axe fondamental du système de jeu de Casablanca et dans l’équipe, il n’a pas été en mesure de trouver un remplaçant naturel pour le poste.

C’est pourquoi Florentino Pérez a jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni, un footballeur de 22 ans qui évolue à l’AS Monaco et qui était déjà sur le radar lorsque Zinedine Zidane était entraîneur.

Bien que Zizou n’ait pas pu convaincre les réalisateurs de sa signature, la voie est maintenant ouverte pour qu’elle ait lieu sur le prochain marché des transferts. Selon les médias espagnols, les négociations sont avancées et le prix serait d’environ 50 000 000 d’euros.

Pourtant, il faut que de l’équipe merengue ils allègent leur effectif pour pouvoir le faire. Au début, ils savent déjà que Marcelo, Bale et Isco partiront en juin car leurs contrats respectifs ne seront pas renouvelés ; tandis qu’ils chercheront à libérer des noms comme Ceballos, Jovic, Mariano et Hazard.