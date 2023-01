Le Real dément l’interdiction de visiter les accessoires pour le derby de Madrid

Meringues a publié un communiqué, ce mercredi, démentant une nouvelle avancée par le journal Marca.

Le Real Madrid a publié ce mercredi un communiqué démentant la nouvelle du journal Marca qui faisait état de «l’interdiction de visiter les accessoires» et de «la vente limitée de billets» par les meringues et aussi par Barcelone pour les matchs de la Coupe du Roi, contre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, respectivement.

L’emblème du Santiago Bernbéu défend qu’il a toujours accepté que les supporters entrent «avec des maillots d’équipes rivales» et a précisé qu’il a mis à disposition des matelas le même nombre de billets qu’il reçoit lors de ses déplacements à Civitas Metropolitano.

«Le Real Madrid espère et espère que ce prochain derby sera une fête du football que rien ni personne ne devrait ternir avec des informations absolument fausses», a ajouté le club blanc.

A noter que le Real Madrid accueillera l’Atlético de Madrid ce jeudi, dans un duel comptant pour les ‘quarts’ de la Coupe du Roi, tandis que Barcelone affrontera la Real Sociedad ce mercredi.

Suite à l’information parue en première page du journal Marca, dans laquelle il est assuré que le Real Madrid CF interdit aux supporters d’entrer dans notre stade avec des maillots de l’équipe visiteuse, le Real Madrid informe ce qui suit :

Cette information est absolument fausse. Le Real Madrid n’a jamais interdit aux supporters portant des maillots d’équipes rivales d’entrer dans le stade Santiago Bernabéu. Cela a toujours été comme ça, comme on peut le voir dans tous les matchs joués dans notre stade, et cela continuera d’être.

2. Et en ce qui concerne le nombre de billets que le Real Madrid a mis à la disposition de l’Atlético de Madrid pour ce prochain match, notre club tient à préciser que le nombre de billets attribués à l’Atlético de Madrid est le même que celui que le Real Madrid reçoit lorsqu’il visiter le stade Metropolitano, correspondant à ce qui a été convenu par les deux entités dans le cadre de la relation extraordinaire que nous entretenons.

3. De même, le Real Madrid tient à préciser que la vente et la cession de billets pour le Santiago Bernabéu ont toujours respecté et ont toujours respecté la réglementation en vigueur dans chaque compétition.

Le Real Madrid espère et espère que ce prochain derby sera une fête du football que rien ni personne ne devrait ternir avec des informations absolument fausses».