Le rappeur Timal condamné à 6000 euros d’amende pour avoir frappé son chien

L’ancienne star d’Arsenal, Martins Keown ne peut pas croire comment Arsenal a laissé Pierre-Emerick Aubameyang partir pour Barcelone sans frais et maintenant Chelsea a signé le meilleur buteur pour 12 millions d’euros.

«Aubameyang est un joueur de haut niveau. Les 13 buts qu’il a marqués pour Barcelone ont suffi à garantir sa présence en Ligue des champions. Il a eu un accrochage avec Arteta mais a été assez efficace devant le but. Je pense que Tuchel sait tirer le meilleur parti de lui et ils ont une relation spéciale. Arsenal a laissé Aubameyang aller à Arsenal sans frais, donc c’est un désastre encore plus grand», a-t-il déclaré.

L’attaquant gabonais a signé à Chelsea dans la nuit de ce jeudi 1er septembre 2022. Il a quitté Barcelone après que sa maison a été cambriolé. Mais ce n’est pas la raison de son départ. Plutôt, l’arrivée de Robert Lewandowski a pour Auba à la sortie.