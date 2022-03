Le rappeur Damso avoue : «Une grosse année avant le départ»

Depuis plusieurs années, Kim Kardashian a entrepris des études de droit. Dans une interview accordée à Vogue Hong Kong, elle a d’ailleurs avoué : «Je rêve de créer un jour un cabinet d’avocats prospèr».

Kim Kardashian a d’ailleurs avoué qu’elle n’avait «jamais travaillé aussi dur» dans sa vie pour réussir l’examen du baby bar en décembre dernier. «Je devais être très assidue pour étudier. Et y consacrer chaque minute libre».

La jeune femme a aussi révélé : «Je suis très passionnée par la réforme de la justice pénale. Et je veux défendre ceux qui, selon moi, ont été condamnés à tort». Mais ce n’est pas tout.

La candidate de télé réalité a avoué que travailler avec son père, Robert Kardashian, l’avait motivée à suivre la voie du droit. Pour rappel, son père a connu une incroyable carrière d’avocat grâce à ses nombreuses affaires médiatisées.

Kim Kardashian a avoué : «Passer du temps avec mon père dans son bureau m’a définitivement influencée. Faire ce travail est dans mon âme depuis des années. Et je suis si fière de le faire maintenant».

La jeune femme a d’ailleurs rêvé depuis toujours de se lancer dans une carrière d’avocat. «Quand je repense à d’anciennes interviews, les gens me demandaient ce que je voulais faire si je ne filmais pas Keeping Up With The Kardashian».

Kim Kardashian a alors avoué : «J’ai toujours dit que je voulais être enquêteur sur les scènes de crime ou avocat. Être dans ce métier m’a définitivement rapproché de mon père».

Kim Kardashian a aussi confié : «Et savoir que j’aide les gens me fait vraiment du bien à la fin de la journée». Par la suite, elle a donné des infos sur l’examen du « baby bar». Elle a d’ailleurs échoué ce dernier trois fois.

L’ex de Kanye West a admis : «Ce n’était pas facile. J’ai échoué à cet examen 3 fois en 2 ans. Mais je me suis relevée à chaque fois. Et j’ai étudié plus dur. Et j’ai essayé à nouveau jusqu’à ce que je le réussisse».

La maman de Chicago, North, Psalm et Saint a révélé : «Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible. Et plus difficile que le parcours traditionnel de la faculté de droit».

Kim Kardashian a déclaré : «Mais c’était ma seule option. Et c’est tellement bon d’être ici. Et sur le chemin de la réalisation de mes objectifs». Une chose est sûre, elle est prête à tout pour poursuivre son rêve.

Si certains ne croient pas en elle, la candidate de télé réalité veut prouver à tout le monde qu’elle peut y arriver. En revanche, la belle a encore du chemin de parcourir avant de pouvoir ouvrir son propre cabinet d’avocat.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Kim Kardashian n’oublie pas les objectifs qu’elle se fixe. Affaire à suivre donc !