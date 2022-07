Le rappeur américain est décédé

Après plusieurs semaines de négociations intenses entre le FC Séville et le Barça, l’international français Jules Koundé vient de parapher ce mercredi son contrat avec le club catalan.

Après Raphinha et Robert Lewandowski, l’international français vient considérablement renforcer le Barça.

«Le FC Barcelone et le FC Séville ont trouvé un accord pour le transfert de Jules Olivier Kounde, en attendant que le joueur passe un examen médical et la signature des contrats», a déclaré le club catalan dans un communiqué publié sur son site officiel.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022