Le PSG veut se séparer de Sergio Ramos

Le joueur de l’Atlético de Madrid a reconnu avoir vu un Barça déprimé dans le duel avec le Wanda Metropolitano.

Luis Suárez, footballeur de l’Atlético de Madrid, a gagné l’affection de son nouveau club en une seule saison et peu. Normal à cause de la hiérarchie du joueur dont nous parlons et à cause de la performance qu’il a offerte l’année dernière avec ces 21 buts qui ont été la clé pour remporter le titre.

Pourtant, l’Uruguayen n’a jamais caché son amour pour le FC Barcelone de la même manière . Ils étaient sept ans dans le club de Barcelone, avec une liste interminable de titres. Même la mauvaise issue n’a pas changé cela. Ainsi, à distance, il se permet de parler de ses anciens coéquipiers et de l’avenir de l’équipe catalane.

En ce sens, l’Uruguayen n’a aucun doute sur qui serait l’entraîneur idéal pour le Barça, même s’il doute que ce soit le bon moment.

«Si Xavi reprend le club maintenant, sans projet clair en raison des problèmes financiers qui existent, il pourrait mettre en péril son héritage. Xavi sait tout ce qu’il faut faire pour réussir dans ce club mais il doit choisir le moment. Xavi sait que le Barça doit jouer en 4-3-3 et ne pas faire des choses étranges», a déclaré l’Uruguayen sur la chaîne Twitch «Jijantes FC» de Gerard Romero.

Pour l’Uruguayen, le Barça a des joueurs et le potentiel pour faire mieux. «Mauvais système ? Et bien c’est ce que les gens disent, l’autre jour par exemple contre nous ils ont utilisé une approche qu’ils n’avaient jamais utilisée. Mais vous voyez les joueurs et il y a une équipe de haut niveau», a-t-il déclaré à propos du jeu de Wanda pour révéler comment il voyait ses coéquipiers :

«Ce que j’ai vu était une équipe de mauvaise humeur, les images parlent d’elles-mêmes et voir des coéquipiers comme ça c’est blesser.»