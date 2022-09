Le PSG veut rendre impossible le retour de Messi au FC Barcelone

Plus d’un an après leur séparation, la bimbo togolaise, Maria Mobil, a fait des révélations assez étonnantes sur son ex petit ami, Jonathan Morrison.

Dans une émission télévisée au Togo, Maria Mobil est revenue sans filtre sur sa relation avec l’ivoirien Jonathan Morrison. Interrogée lors d’un entretien, elle confond son ex chéri sur le prix de sa bague de fiançailles.

«Est-ce-que lui, il peut acheter une bague qui coûte ce prix, non il ne peut pas. La bague coûte 6.000.000, je suis partie dans la boutique, j’ai filmé la boutique, j’ai filmé le manager qui lui a vendu ça, et il a prix ça dans trois semaines après pour aller revendre à un prix plus bas. Donc ça n’a jamais coûté le prix qu’il a dit, les gens pensent que j’ai bouffé l’enfant là comme ça. Regarde, il m’a bouffée», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Maria Mobil avait fait une sortie sur Instagram qui a conforté un peu plus les nombreux soupçons qui planaient sur l’origine de la fortune de son ex-petit-ami.

«La personne n’a jamais fait un travail difficile si c’est pas prendre facilement, gagner l’argent facilement. Il prend l’argent des gens, il vole l’argent des gens, comment il peut savoir comment la vie est !», a-t-elle dévoilé en juin 2022.

Des révélations qui ne devraient pas avoir d’impact sur le jeune entrepreneur ivoirien, qui a conquis le cœur de la jeunesse grâce à son tournoi Tchin-tchin qui connait un véritable succès. Certains internautes ont même affirmé que Maria Mobil a failli éteindre l’intelligence de Jonathan Morrison.