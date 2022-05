Le PSG veut qu’il sorte, mais il a prévenu qu’il ne quitterait pas le club : «J’ai un contrat…»

Au Paris Saint Germain, ils ne veulent rien savoir de plus sur Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin est pointé du doigt comme le responsable du dysfonctionnement de l’équipe, du désordre interne que connaît le vestiaire et surtout, de l’élimination de la Ligue des champions. Pourtant, Pochettino ne veut pas quitter le Paris Saint Germain.

«J’ai encore un an de contrat, je veux continuer la saison prochaine, au-delà des rumeurs, mon envie reste intacte. La direction du club est celle qui prend les décisions, toujours respectable. Je participe à ce qui s’est passé, au présent et à l’avenir», Pochettino a commencé à marquer.

Dans le même ordre d’idées, l’entraîneur argentin a ajouté : «Il faut être très précis, comme je l’ai dit à Leonardo, ce sont des sujets dont on va discuter. Je veux aider le club, je suis avec le club et avec les joueurs allons parler, exposer cette année et voir ce que nous devons corriger. Je ne le dis pas publiquement parce que nous devons d’abord parler en privé.

«Je connais l’exposition que cela signifie au PSG, les rumeurs qui sont générées, je me repose. La préparation et l’expérience que j’ai m’aident à être serein et non affecté par la réalité parallèle, que j’ai une vraie vision de ce qui se passe», a poursuivi Pochettino.

«Quand nous étions au bon moment, la frustration du Real Madrid est passée; jusqu’à la 60e minute, ils ont marqué. Ce qui se passe, c’est que souvent dans le football, des choses qui se passent comme avec Chelsea contre Madrid ou maintenant la City. Il y a beaucoup de choses qui sont incontrôlable dans le football. Cela nous a fait d’énormes dégâts, ce sont des situations et des circonstances», a conclu l’entraîneur argentin.

A Paris, on parle déjà d’Antonio Conte ou de Joachim Low comme possibles remplaçants de Pochettino, qui serait recherché par Tottenham, où il a laissé une trace indélébile.