Le PSG s’est prononcé sur la prolongation de Kylian Mbappé

Dans une interview accordée conjointement à Europe 1 et au JDD, le directeur sportif du PSG s’est prononcé sur la prolongation de Kylian Mbappé.

«On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. […] S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois», assure Leonardo qui confirme sa volonté de «le garder le plus longtemps possible.»