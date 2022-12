Le PSG ne veut rien laisser au Barça : il annonce une nouvelle sur Messi

Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a confirmé qu’il rencontrerait Lionel Messi après la Coupe du monde pour négocier un renouvellement avec l’attaquant argentin.

«Nous pouvons voir quand un joueur est satisfait de la façon dont il joue pour l’équipe nationale. Si tu n’es pas content dans un club, tes performances avec l’équipe nationale ne sont pas bonnes. Messi connaît une saison fantastique et a marqué de nombreux buts et passes décisives pour le club et aussi pour l’équipe nationale», a-t-il commencé par déclarer dans une interview à Sky Sports.

«Ce que nous avons convenu, c’est de parler après la Coupe du monde. Le club et le joueur sont contents, donc on négociera le renouvellement après la Coupe du monde», a-t-il ajouté. Lionel Messi, 35 ans, a un contrat avec le PSG valable jusqu’en juin 2023. L’Argentin est au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe nationale, ayant déjà assuré sa présence en quarts de finale, il affronte les Pays-Bas ce vendredi.