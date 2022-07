Le PSG l’a expulsé du club : «Bonne chance dans tout, tout le meilleur pour l’avenir…»

C’est fini. Le cycle de Mauricio Pochettino est terminé et il n’est plus l’entraîneur du Paris Saint Germain, étant démis de ses fonctions alors qu’il reste un an à son contrat. Au Paris Saint Germain, ils ne voulaient rien savoir de plus sur Mauricio Pochettino.

L’entraîneur argentin est pointé du doigt comme le responsable du dysfonctionnement de l’équipe, du désordre interne qu’a connu le vestiaire et surtout, de l’élimination de la Ligue des champions. Cependant, Pochettino ne voulait pas quitter le Paris Saint Germain et c’est pourquoi le club a résilié son contrat.

«J’ai encore un an de contrat, je veux continuer la saison prochaine, au-delà des rumeurs, mon envie reste intacte . La direction du club est celle qui prend les décisions, toujours respectable. Je participe à ce qui s’est passé, au présent et dans le futur», marquait Pochettino il y a quelques mois.

«Sous sa houlette, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des champions 2020, la Coupe de France 2021 et le dixième titre de champion de France de son histoire, en avril dernier. Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son entraîneur pour leur travail et leur souhait le meilleur pour l’avenir», a déclaré le Paris Saint Germain dans un communiqué publié sur son site officiel.

Pour Nasser Al Khelaifi c’est un nouvel échec car c’est un autre entraîneur qui doit servir pour ne pas gagner la Ligue des Champions et en l’occurrence, pour ne pas avoir de peau avec Kylian Mbappé.

Maintenant Galtier prendra le relais, qui arrive en pacificateur, avec un profil bas remarquable et sans autant d’attentes que Pochettino en produisait à l’époque.

Pochettino aurait déjà pu quitter le Paris Saint Germain début 2022 lorsque Manchester United lui a fait une offre officielle pour prendre la place de Ralf Rangnick et a également eu l’aval de Cristiano Ronaldo.

La vérité est que le cycle de Pochettino au PSG s’est terminé et que va maintenant commencer le rôle de Galtier, qui se retrouvera avec la même obsession : gagner la Ligue des champions.