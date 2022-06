Le PSG l’a appelé et le Real Madrid s’enflamme : «Ne renouvelle pas, on te donne 40 millions…»

Après la plainte de LaLiga sur les finances et les transferts, le PSG semble complètement déchaîné et n’a plus de limites. Le Paris Saint Germain a confirmé que Luis Campos est le nouveau directeur sportif du club et prendra la place de Leonardo, parti de la pire des manières et complètement disparu de l’actualité de l’équipe. Et rapidement, Luis Campos a commencé à travailler sur son premier renfort : la signature de Skriniar.

Le défenseur central slovaque est une figure de l’Inter Milan à 27 ans depuis son arrivée en 2017, il est devenu un pilier fondamental de la dernière ligne. Au cours de la dernière saison, Skriniar a disputé 48 matchs et marqué 4 buts, commençant presque tous les matchs de l’équipe de Simone Inzaghi.

Compte tenu de tout cela, le Paris Saint Germain souhaite le signer pour avoir quatre défenseurs centraux de haut niveau et pouvoir ajouter Sergio Ramos, Marquinhos et Kimpembe.

Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG a déjà fait une offre formelle pour Skriniar et le chiffre serait de 50 millions d’euros, cependant, l’Inter surpris par leur réponse car ils l’ont rejetée, mais ils permettent aux négociations de se poursuivre bien que le chiffre requis pour le vendre est de 70 millions d’euros.

Le contrat proposé par le PSG à Skriniar est meilleur que celui de l’Inter Milan : un contrat de quatre ans et un salaire de 8 millions d’euros.

La vérité est que le défenseur arriverait au PSG pour se battre pour une position de titulaire, laissant l’Inter, où il est incontestable et joue tous les matchs depuis le début.

La controverse sur les chiffres de Skriniar est renforcée car en quelques semaines seulement, le PSG a payé 40 millions d’euros au Sporting Lisboa pour le transfert définitif de Nuno Mendes et a maintenant payé 40 millions d’euros supplémentaires pour la signature de Vitinha, le milieu de terrain qui était en Porto.

Actuellement, le duo central utilisé par Pochettino était Marquinhos et Kimpembe, bien qu’à de nombreuses reprises, il ait décidé de défendre avec trois pour inclure Sergio Ramos.

En faveur du PSG, c’est que l’Inter Milan a besoin d’argent pour sortir d’une profonde crise financière et pouvoir fermer Dybala et négocier pour Lukaku