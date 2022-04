Le PSG est sur le point de l’expulser mais il s’en fiche : la superbe tête de Sergio Ramos

Notez ce nom : Sergio Herrera. Il est le gardien de but d’Osasuna et il a été un héros inattendu dans le match dans lequel son équipe a joué contre le Real Madrid. Qui a fait? Eh bien, il a sauvé deux pénalités presque identiques de Karim Benzema en seulement sept minutes.

Cela ressemble à un exploit, et c’est en partie ce qu’il est. Le Français a eu deux occasions sur les douze étapes pour augmenter l’avantage de son équipe mais n’a pas pu en raison des mains salvadoriennes de Herrera.

Karim Benzema a vu ses deux pénaltys être arrêtés par le gardien adverse ! ❌ Les deux séquences sont une copie conforme ! #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/QJdzzaMv1n — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 20, 2022

Incroyable mais réel

Le premier penalty est venu après 52 minutes après une main involontaire de l’attaquant Chimy Avila alors qu’il tentait d’arrêter Vinicius Jr. Là, Benzema a choisi le flanc droit de Herrera, qu’il a très bien deviné.

Le deuxième penalty était à 59 minutes après une faute sur Rodrygo Goes à l’intérieur de la surface quand il a terminé le but. Là, Benzema, confiant, a choisi à nouveau le même côté et Herrera a deviné à nouveau pour entreprendre les statistiques incroyables.