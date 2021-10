Le PSG en a marre de Mauro Icardi : voir le joueur africain du PSG vouloir signer pour le remplacer

Le club culé a signalé la prolongation du contrat des jeunes avec une clause de 1 000 millions d’euros, la même qu’ils ont placée il y a quelques jours sur Pedri. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux Blaugrana.

Ansu Fati a renouvelé son contrat avec Barcelone jusqu’au 30 juin 2027, soit cinq ans de plus que lui, avec une clause de 1 000 millions, comme l’a confirmé ce mercredi l’équipe catalane.

La nouvelle du nouvel accord est arrivée à la fin du match contre le Dinamo pour la Ligue des champions, qui s’est terminé par une victoire 1-0 et au cours duquel l’attaquant a joué la seconde mi-temps.

L’attaquant hispano-guinéen, qui donnera une conférence de presse ce jeudi après avoir officialisé la prolongation de sa relation, est arrivé à la Masía en 2012 et a fait ses débuts en équipe première sous la direction d’Ernesto Valverde au début de la saison 2019-2020 en le match contre le Betis avec seulement 16 ans et 298, une précocité seulement dépassée par Vicente Martínez (16, 9 mois et 7 jours).

Peu de temps après, il a marqué contre Osasuna puis il est devenu le plus jeune footballeur à marquer avec le maillot Blaugrana en Ligue à 16 ans et 304 jours.

En Ligue des champions, il est aussi le plus jeune à marquer, grâce au but qu’il a inscrit contre l’Inter Milan, âgé de 17 ans et 40 jours.

Au total, Ansu Fati a marqué 15 buts, 13 en Ligue et deux en Ligue des champions, en 47 matchs pour Barcelone. Le footballeur a toujours été en faveur de continuer au Camp Nou, où il veut continuer à écrire l’histoire. Un exemple clair de son implication était son acceptation d’hériter du numéro 10, celui porté par Lionel Messi.